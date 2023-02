XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (16.02.2023/ac/a/d)



Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Mitglied im Solar Top 10 Index, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Über die Tochtergesellschaft Encavis Asset Management AG biete der Konzern institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiere bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und decke dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.

Die jüngsten Insiderkäufe hätten schon signalisiert, dass bei Encavis gute Nachrichten anstehen könnten. Nun sei es soweit: Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Encavis alle wichtigen Kennziffern übertroffen. Der Umsatz sei um etwas mehr als ein Drittel auf 455 Mio. Euro gestiegen, während Analysten 432 Mio. Euro erwartet hätten. Das EBITDA habe um ein Drittel auf 340 Mio. Euro zugelegt; Experten hätten mit gut 327 Mio. Euro gerechnet. Die guten Nachrichten könnten dem Aktienkurs neues Leben einhauchen. Noch aber trete die Notiz auf der Stelle - die sinkenden Strompreise würden seit einiger Zeit auf der Notierung lasten. Daher sind Anleger vorerst mit Seitwärtsinvestments gut beraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 6/2023)

Börsenplätze Encavis-Aktie:
Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:
18,775 EUR +2,68% (16.02.2023, 10:42)