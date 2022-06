Börsenplätze Encavis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,935 EUR +3,61% (20.06.2022, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,865 EUR +3,93% (20.06.2022, 14:03)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (20.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Nach dem Aufstieg zurück in den MDAX habe sich das Papier des Hamburger Unternehmens am Montag deutlich erholt. Die Aktie des Betreibers von Wind- und Solarparks könne die 200-Tage-Linie nach dem jüngsten Kursrutsch doch noch halten.Vom Monatshoch aus sei es zuletzt bei der Encavis-Aktie im schwachen Marktumfeld um knapp ein Fünftel abwärts gegangen. Encavis sei ein Opfer der Verkleinerung des Index mittelgroßer Werte im September vergangenen Jahres von 60 auf 50 Werte gewesen. Nun sei sie für Hypoport wieder zurückgekehrt, womit auch das Interesse von Anlegern und Analysten wieder zunehmen dürfte.Experten würden dem Papier momentan beim Kurs bis zu 25 Euro zutrauen. Im Rahmen der Wachstumsstrategie "Fast Forward 2025" habe sich das Unternehmen selbst ehrgeizige Ziele gesetzt."Der erneute Aufstieg in den MDAX erfüllt mich mit besonderem Stolz für das Engagement und die Leistung unseres sehr kleinen, aber äußerst effizienten Encavis-Teams von gerade einmal etwas mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Erfolg dieses wirtschaftlich sehr starken Unternehmens hängt ganz wesentlich von der Einsatzbereitschaft, der Leidenschaft und Kreativität der kompletten Mannschaft ab, die insbesondere in den vergangenen zwei Jahren durch Covid-19 erheblich auf die Probe gestellt worden ist", habe sich Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, beim Encavis-Team bedankt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link