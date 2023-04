ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (20.04.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Encavis-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Hoch vom August vergangenen Jahres bei 24,78 EUR befinde sich die Encavis-Aktie im Rückwärtsgang. Die beschriebenen Kursverluste würden inzwischen die strategische Haltezone aus der 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von 2020 bis Anfang 2021 (16,16 EUR), den horizontalen Unterstützungen bei rund 16 EUR sowie vor allem der Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 15,32 EUR) und dem Basisaufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 15,02 EUR) zur Disposition stellen. Auf dieser Basis habe der Titel Ende März eine dynamische Kerze mit markantem Docht ausgeprägt, auf die seither drei Innenstäbe gefolgt seien. Dieses Verhaltensmuster unterstreiche die aktuelle Suche nach Orientierung. Während auf der Unterseite, um weiteren charttechnischen Schaden zu verhindern, die o. g. Bastion unbedingt verteidigt werden müsse, sollten Anleger gen Norden das o. g. Fibonacci-Level bei 16,16 EUR im Auge behalten. Die Rückeroberung dieser Marke wäre gleichbedeutend mit der "bullishen" Auflösung der angeführten "inside weeks". Letzteres würde das Pendel in Richtung "Halten der diskutierten Kernunterstützung" ausschlagen lassen. Mehr denn je gelte "make or break!", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:15,53 EUR +0,29% (20.04.2023, 08:51)XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:15,56 EUR +2,81% (19.04.2023, 17:35)