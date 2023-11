Börsenplätze Encavis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

12,75 EUR +0,75% (13.11.2023, 20:24)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

12,65 EUR +0,44% (13.11.2023, 17:35)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com (13.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solar- und Windkraftanlagenbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das könnte den Aktionären gefallen: Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis sehe sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Das Management habe die Jahresprognose sowie seine Ziele bis 2027 bestätigt, wie das Unternehmen am Montagabend in Hamburg mitgeteilt habe. Im dritten Quartal habe sich die Ergebnisentwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt.Neu in Betrieb genommene Anlagen und eine Übernahme in Italien hätten zwar für Wachstum gesorgt. Angesichts niedrigerer Strompreise und der Einfluss der im Vergleich zur Stromerzeugung geringeren Service-Margen sei jedoch der operative Gewinn gesunken. Die im MDAX gelistete Aktie habe nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs knapp drei Prozent höher notiert.In den neun Monaten bis Ende September sei der Umsatz von Encavis leicht auf 356 Millionen Euro gestiegen. Beträge, durch die in einigen Ländern geltende Strompreisbremse seien dabei bereits abgeschöpft. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 9 Prozent auf gut 246 Millionen Euro gesunken. Die entsprechende Marge sei um sieben Prozentpunkte gesunken, was auf das erstmals berücksichtigte Dienstleistungsgeschäft der in Italien übernommenen Stern Energy zurückzuführen sei. Die von Encavis erzielten Margen bei Solar- und Windparks seien unverändert.Die detaillierten Ergebnisse für das abgelaufene dritte Quartal wolle Unternehmens-Chef Christoph Husmann den Investoren dann am morgigen Dienstag im Rahmen einer Telefonkonferenz näher erläutern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link