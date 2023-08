XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

14,705 EUR +0,72% (30.08.2023, 09:32)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (30.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windkraftanlagenbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Das Hamburger Unternehmen erwerbe ein baureifes Batterieprojekt (12 Mega-watt, 24 Megawattstunden). Das Battery Energy Storage System (BESS) in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) basiere auf der Lithium-Ionen-Technologie und soll im ersten Halbjahr 2024 ans Netz gehen, habe Encavis am Mittwochmorgen mitgeteilt.Das BESS werde in den Stunden des Tages niedrigerer Strompreise aufgeladen und in den hochpreisigen Stunden durch die Teilnahme am Day-Ahead- und Intra-Day-Markt entladen. Dieser Mechanismus optimiere die Capture Rates des bestehenden Wind- und Solarpark-Portfolios, so Encavis. Zusätzlich glätte diese Vorgehensweise die für Erneuerbare Energien typischen Erzeugungsschwankungen und reduziere die damit verbundenen Ausgleichsenergiekosten. Die Batterie könne standortunabhängig von allen Parks des Encavis-Konzerns in Deutschland Strommengen aufnehmen und zu einer anderen Zeit wieder ausspeichern. Der Entfall der Netzentgelte zur Beladung der Batterie in Deutschland mache dies wirtschaftlich attraktiv.Die Aktie von Encavis sei bereits am Dienstag kräftig gestiegen, nachdem das Analysehaus Jefferies das Papier auf "buy" hochgestuft habe. Dabei sei auch der Sprung über die wichtige 38-Tage-Linie gelungen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2023)Börsenplätze Encavis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:14,575 EUR -0,72% (30.08.2023, 09:44)