Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

18,98 EUR +1,69% (08.02.2023, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

19,01 EUR +1,96% (08.02.2023, 15:06)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (08.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Eine kritische Studie von Stifel habe die Encavis-Aktie im Januar bis unter die 16-Euro-Marke gedrückt. Mittlerweile sei von dem Schock allerdings nichts mehr zu spüren. Die Encavis-Aktie habe knapp 20% zugelegt und habe heute im Handelsverlauf so hoch wie noch nie 2023 notiert. Derweil habe das Management des Hamburger Unternehmens das eigene Portfolio weiter ausgebaut.Encavis habe vom Projektierer Energiekontor einen Windpark mit einer Erzeugungsleistung von 11,2 Megawatt erworben. Ende des vierten Quartals 2023 solle das Repowering-Projekt in Nordrhein-Westfalen, bei dem alte Anlagen durch neue ersetzt worden seien, in Betrieb gehen.Encavis baue sein Portfolio weiter aus und habe als Green-Tech-Betreiber langfristig gute Aussichten. Die jüngste Chartdelle sei zudem wettgemacht worden. Gelinge der nachhaltige Ausbruch über die 19-Euro-Marke, könnten Anleger wieder zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: