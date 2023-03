Börsenplätze Encavis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,11 EUR -2,67% (29.03.2023, 14:16)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,125 EUR -5,70% (29.03.2023, 14:00)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (29.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Nachricht sei überraschend gekommen: Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis habe bei der Vorlage des Konzernabschlusses am Dienstag nach Börsenschluss erklärt, dass man zugunsten der Wachstumsziele auf eine Dividendenausschüttung verzichten werde. Die Investoren hätten die Nachricht mit einem deutlichen Abschlag bei der Aktie quittiert.Rund sieben Prozent tiefer notiere das Papier am Mittwoch. Jedoch könnte ein schärferer Rücksetzer eine Kaufgelegenheit darstellen.Diese Ansicht vertrete zumindest Warburg-Experte Jan Bauer. Der Analyst habe in seiner Studie vom Mittwoch erklärt, dass sich eine langfristige Kaufgelegenheit ergebe, wenn die Aktien etwa wegen der überraschenden Dividendenaussetzung unter Druck geraten seien. Ansonsten habe Bauer vor allem auf den angekündigten starken Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten durch den Solar- und Windpark-Betreiber abgezielt. Warburg rate weiterhin, die Aktie zu "halten", und das Kursziel von 21,10 Euro bestätigt.Den Ausbau der Pipeline-Leistung greife am Mittwoch auch Stifel in einer Studie auf. Martin Tessier, Analyst bei der Investmentbank, habe erklärt, die ausgegebenen Ziele für 2027 seien auf den ersten Blick imposant. Tessier gehe jedoch sogar von einer Leistung von zehn Gigawatt (GW) aus, die allerdings nicht aus eigener Kraft zu erreichen sei. Encavis selbst habe am Dienstag eine Kapazität von acht GW als Ziel ausgegeben, von der bis dahin 5,8 GW am Netz sein sollten. Darüber hinaus habe Tessier die besser als erwarteten Ergebnisse gelobt, allerdings auch den schwächer ausgefallenen Ausblick erwähnt. Auch Stifel habe nichts an den Einschätzungen zum Hamburger Konzern geändert. Das Rating bleibe auf "halten" mit einem Kursziel von 18,10 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link