Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,485 EUR +1,64% (19.04.2023, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,515 EUR +2,51% (19.04.2023, 15:38)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (19.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.2023 sei bisher kein gutes Jahr für das Papier des Hamburger Unternehmens. Seit Jahresanfang sei es für die Encavis-Aktie zweistellig nach unten gegangen und ein Ende des Kursrutsches sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Titel sei kurz davor unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Ein neues Jahrestief drohe.Zwar erhole sich die Encavis-Aktie am Mittwoch um mehr als 2%, doch das sei angesichts der Kursentwicklung seit Anfang des Jahres nur ein kleiner Trost. Denn seitdem sei es um mehr als 15% nach unten gegangen. Beim Jahrestief von 14,07 Euro habe die Aktie sogar fast 24% im Minus gelegen.Noch schlimmer dürfte es kommen, falls sie unter der 200-Tage-Linie (im Wochenchart) bei 15,32 Euro schließe. Dann sei es wahrscheinlich, dass sie unter das Jahrestief und anschließend unter die 14-Euro-Marke rutsche. In diesem Szenario liege die nächste signifikante Unterstützungszone erst wieder im Bereich der 12-Euro-Marke. Diese werde aus dem Jahrestief 2022 bei 11,82 Euro und der langfristigen Aufwärtstrendlinie gebildet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: