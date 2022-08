Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (22.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) als einen Tipp der Woche unter die Lupe.Während sich der Gesamtmarkt weiter auf Talfahrt befinde, präsentiere sich die Encavis-Aktie nach wie vor stark. Der Wind- und Solarparkbetreiber profitiere nach wie vor von der hohen Nachfrage nach Green-Tech-Titeln und erweitere nun mit Zukäufen sein Portfolio. Die Aktie stehe kurz vor einem neuen Kaufsignal.Encavis habe drei Solarparks mit einer Kapazität von insgesamt 48 Megawatt in den Niederlanden erworben. Damit setze der Konzern konsequent weiter auf den Ausbau des eigenen Portfolios. Das spiegele sich auch in den Zahlen wider - inzwischen werde in Finanzkreise bereits fest damit gerechnet, dass der Konzern seine Mittelfristziele nach oben anpassen werde.Aktuell notiere die Aktie knapp unterhalb des Jahreshochs bei 23,58 Euro. Werde diese Hürde überwunden, wäre das ein erstes starkes Kaufsignal. Auch das Rekordhoch bei 25,55 Euro wäre danach nicht mehr weit entfernt. Mittelfristig scheinen angesichts des guten Sentiments und der starken politischen Unterstützung für die Branche auch noch deutlich höhere Kurse drin, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Encavis stemmt sich weiter gegen den Markt und steht vor dem Kaufsignal, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link