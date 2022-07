XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

20,18 EUR -2,13% (12.07.2022, 18:04)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

20,10 EUR -2,24% (12.07.2022, 17:35)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. (12.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Das Papier des Hamburger Betreibers von Wind- und Solarparks dürfte zu den der größten Profiteuren der Neuordnung des Energiemarktes mit erneuerbaren Energien als der zentralen Säule eines neuen Systems gehören. Aber schon jetzt profitiere das Unternehmen von den stark steigenden Strompreisen, die in den Gewinnschätzungen noch nicht berücksichtigt seien. Für den Aktienkurs seien das natürlich sehr gute Perspektiven. Und das bisherige Jahreshoch sei schon in greifbarer Nähe. Encavis gehöre zu den Top-Aktie im deutschen Erneuerbare-Energien-Sektor, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.07.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Encavis-Aktie: