Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (30.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Beste am Börsenjahr 2022 sei für viele Anleger die Tatsache, dass es bald vorbei sei. Auch wenn es durchaus einige positive Überraschungen und Entwicklungen gegeben habe, unter dem Strich sei 2022 von scharfen Korrekturbewegungen und extremen Kursschwankungen geprägt gewesen.Viel ruhiger werde das neue Jahr vermutlich auch nicht, aber schon ein etwas stabileres Börsenumfeld werde ausreichen, damit einige ausgewählte Aktien aus dynamisch wachsenden Märkten ihr Potenzial ausschöpfen und mit zwei- oder sogar dreistelligen prozentualen Zuwächsen glänzen könnten.Zu den wenigen Gewinnern des laufenden Jahres hätten allen voran Aktien aus dem Bereich "Neue Energie" gezählt. Hier habe es auch im maydornreport die größten Gewinner gegeben. So habe etwa die Aktie von Encavis seit Jahresbeginn um über 20 Prozent zugelegt, SMA Solar habe sich sogar um 60 Prozent verteuert. Sehr gut hätten sich auch einige Lithium-Aktien entwickelt. Allen voran die erst im Juli neu empfohlene Aktie des Lithium-Explorers Li-FT Power. Sie habe sich mittlerweile mehr als verdreifacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: