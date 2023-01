XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,86 EUR -0,25% (09.01.2023, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,86 EUR -0,53% (09.01.2023, 14:19)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (09.01.2023/ac/a/d)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sculptor Capital Management Europe Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Encavis AG wieder auf:Die Shortseller von Sculptor Capital Management Europe Limited attackieren die Aktien der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV).Die Finanzprofis von Sculptor Capital Management Europe Limited mit Sitz in London haben am 04.01.2023 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Encavis AG-Aktien in Höhe von 0,54% wieder eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Encavis AG:2,12% Helikon Investments Limited (24.11.2022)0,54% Sculptor Capital Management Europe Limited (04.01.2023)0,48% Citadel Advisors LLC (04.01.2023)Börsenplätze Encavis-Aktie: