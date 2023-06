Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

14,80 EUR -1,82% (29.06.2023, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,00 EUR -0,56% (29.06.2023, 19:03)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com (29.06.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mehrzahl der Analysten würden der Solarindustrie in den nächsten Jahren hohe zweistellige Wachstumsraten bescheinigen. Trotzdem würden einige Solaraktien wie SolarEdge oder Enphase seit Jahresbeginn Kursverluste aufweisen. Ähnlich ergehe es dem deutschen Solar- und Windparkbetreiber Encavis. Ein kleines Detail aus Vorstand und Aufsichtsrat mache Hoffnung auf höhere Aktienkurse.Obwohl die jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen durchaus zufriedenstellend ausgefallen seien und der Ausblick bestätigt worden sei, komme die Aktie nicht wirklich aus dem Quark. Schuld daran seien zum einen die arme Nachrichtenlage um das Unternehmen als auch die eher dünnen Börsenumsätze. Daran dürfte sich bis Mitte August nicht viel ändern. Am 14. August werde es hingegen interessant, denn hier lege der Konzern Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal vor.Seit Anfang des Jahres habe die Aktie gut 20 Prozent verloren und nähere sich der wichtigen Unterstützungsmarke bei 14,50 Euro. Sollte dieser Support nicht halten, drohen weitere Kursverluste. Das Chartbild schaue nicht gerade sehr hoffnungsvoll aus. Mit dem Bruch der 200-Tage-Linie im Dezember sei ein Verkaufssignal generiert worden. Anleger würden zunächst eine Bodenbildung abwarten und erst dann einsteigen.Seit Ende März würden fast regelmäßige Insiderkäufe stattfinden. Als Käufer würden unter anderem der Sprecher des Vorstands Christoph Husmann, der Leiter des Aufsichtsrates und ehemalige RWE-Boss Martin Schmitz sowie die Hamburger Beteiligungsgesellschaft ABACON auftreten. Mehr als 3,2 Millionen Euro seien seitdem in die Aktie bei durchschnittlich 14,34 Euro investiert worden.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link