Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Mit dem Wind- und Solarstromanbieter Encavis werde im September voraussichtlich nur ein deutsches Unternehmen in den STOXX Europe 600 kommen. Dagegen müssten zwei bis drei heimische Unternehmen wohl ausscheiden. Zu diesem Schluss kämen die Index-Experten Yohan Le Jallé von der Société Générale und Pankaj Gupta von JPMorgan.Beide Analysten würden zur Überprüfung der Zusammensetzung des Index mit den 600 größten börsennotierten Unternehmen Europas erwarten, dass der MDAX-Wert Encavis aufgenommen werde. Unter den Konzernen, die sich den alternativen Energien verschrieben hätten, und in den Index aufsteigen dürften, zähle zudem die norwegische Nel ASA, ein Hersteller von Geräten zur Produktion von Wasserstoff. Und auch der dänische Pharmakonzern Bavarian Nordic dürfte nach der Affenpocken-getriebenen Kursrally in den Index aufgenommen werden.Absteigen dürften dagegen wohl das schwer angeschlagene Gasunternehmen Uniper, die Mediengruppe ProSiebenSat.1 und - wie Le Jallé noch erwarte - TAG Immobilien . Außerdem gehöre neben einigen anderen Werten auch die britische Fluggesellschaft easyJet zu jenen insgesamt wohl 14 Unternehmen, die ihren Platz räumen müssten.Die Deutsche Börse AG-Tochter Stoxx Ltd. werde etwaige Änderungen an diesem Donnerstag, 1. September, nach Handelsschluss bekannt geben. Die Umsetzung erfolge zum Montag, 19. September."Der Aktionär" bleibe für die drei wahrscheinlichen Aufsteiger Encavis, Nel und Bavarian Nordic weiter zuversichtlich, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link