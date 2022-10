Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.





Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (20.10.2022/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Die wieder aufflammende Angst vor einer Übergewinnsteuer in Deutschland habe die Aktien von RWE und Encavis am Mittwoch unter Druck gesetzt. Medienberichte über entsprechende Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums würden die Anleger erneut nervös machen. Verbraucher sollten demnach billigeren Strom billiger bekommen - finanziert durch eine Abgabe der Energiekonzerne.Wie das Handelsblatt aus einem 18-seitigen Konzept für eine Strompreisbremse zitiere, sollten 90% der sogenannten Zufallsgewinne abgeschöpft werden. So würden die Gewinne bezeichnet, die Versorger mit niedrigen Produktionskosten angesichts der hohen Strompreise derzeit erzielen würden. Für den Handel auf dem Spotmarkt könnte die Gewinnabschöpfung dem Papier zufolge sogar rückwirkend vom 1. März an gelten.Verantwortlich für die Entwicklung am Strommarkt sei die Merit-Order-Regel. Diese besage, dass immer die günstigste Erzeugungsvariante zum Einsatz komme, der Preis aber durch das teuerste eingesetzte Kraftwerk bestimmt werde - das seien aktuell die Gaskraftwerke. Günstigere Energiearten wie die Erneuerbaren, Atomkraftwerke oder Braunkohlekraftwerke würden deshalb derzeit besonders hohe Gewinne erzielen, die künftig abgeschöpft werden könnten.Anleger sollten deshalb allerdings nicht in Panik verfallen. Zum einen sei fraglich, ob rückwirkende Änderungen juristisch überhaupt durchführbar seien, zum anderen sei am Markt ohnehin bereits mit einem Strompreisdeckel gerechnet worden. Der Bund wolle zudem den Ausbau grüner Energien keinesfalls begrenzen und werde den Anreiz zu Investitionen durch Gewinnbeschränkungen nicht komplett streichen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Encavis.Derivate auf Encavis befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link