Xetra-Aktienkurs Encavis-Aktie:

18,485 EUR +1,15% (26.10.2022, 14:01)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.





Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (26.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse:Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "maydorns meinung" die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Gestern Abend habe der Wechselrichter-Anbieter Enphase Energy nicht nur gute Q3-Zahlen vorgelegt, sondern auch eine sehr starke Prognose abgegeben. Die Enphase Energy-Aktie lege im vorbörslichen US-Handel deutlich zu und es sei davon auszugehen, dass sich dieses Plus noch vergrößere. Aber nicht nur auf die Wechselrichter-Hersteller würden die Top-Zahlen von Enphase Energy abstrahlen, auch alle anderen Solar-Unternehmen würden nun wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken. Besonders interessant seien die Solarparkbetreiber, weil sie zusätzlich von den gestiegenen Strompreisen und den schnelleren Genehmigungsverfahren profitieren würden.Dazu geselle sich noch eine zunehmende Übernahmefantasie. Das gelte insbesondere für Encavis, einen der führenden Betreiber von Solar- (und Wind-)Anlagen in Europa mit einer installierten Leistung von 3,3 Gigawatt. Bei einer marktüblichen Bewertung müsste ein Aufkäufer für Encavis rund 5,5 Mrd. Euro auf den Tisch legen, was einem Preis je Aktie von etwa 34 Euro entspreche. Aktuell sei eine Encavis-Aktie von Encavis an der Börse für knapp 18,50 Euro zu haben. Kurzum, wer bei der neuen "Solar-Sause" mit dabei sein möchte, der sei mit der Encavis-Aktie recht gut "aufgehoben", so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Ausgabe von "maydorns meinung". (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:18,51 EUR +1,56% (26.10.2022, 14:10)