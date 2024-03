Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

16,845 EUR +0,27% (15.03.2024, 10:54)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

16,85 EUR +0,06% (15.03.2024, 10:40)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis (Onshore-)Windparks und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 830 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"-Status (A-).



Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.encavis.com (15.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund 25 Prozent zugelegt habe die Encavis-Aktie am Donnerstag. Ausgelöst worden sei der Kurssprung durch das Übernahmeangebot von KKR für den Wind- und Solarparkbetreiber zu 17,50 Euro je Aktie. Inzwischen hätten sich die beteiligten Parteien und auch einige Experten am Markt zu der Offerte des Finanzinvestors geäußert.Für KKR sei es nach der Offerte für Smart Metering Systems und Greenvolt im vergangenen Jahr der nächste Schritt in den Green-Tech-Bereich. "Es ist damit zu rechnen, dass wir noch aktiver werden im erneuerbaren Energiesektor", so KKR-Manager, Vincent Policard. Die Investition trage auch zur Förderung eines energieunabhängigen Europas bei, da Encavis mit dem Kapital im Rücken besser positioniert sei, um neue Chancen zu nutzen.Positive Worte habe es auch von Großaktionär Abacon, der Vermögensverwaltung der Hamburger Milliardärs-Familie Büll, gegeben. Dieser habe bislang rund ein Viertel der Aktien gehalten, eine Vereinbarung mit KKR geschlossen und solle künftig über eine Rückbeteiligung noch mit 12,5 Prozent an Encavis beteiligt bleiben. Familienoberhaupt Albert Büll sei seit 2007 Teil des Aufsichtsrats von Encavis. Er sei mit der gefundenen Lösung sehr glücklich, so der leitende Abacon-Manager Tobias Krauss gegenüber dpa-AFX.Das Encavis-Management habe in die gleiche Kerbe geschlagen. "Wir können uns als nicht börsennotiertes Unternehmen schneller weiterentwickeln", so Encavis-Chef, Christoph Husmann. Angesichts des zunehmenden Interesses von Private Equity und den großen Energiekonzernen an grünen Projekten sei Encavis im Vergleich nur noch ein kleines Unternehmen. Gemeinsam mit KKR könne man mit dem Marktumfeld laut Husmann besser Schritt halten.Encavis notiere knapp unterhalb des Übernahmeangebots. Wer in der vergangenen Woche dem Tipp des "Aktionär" gefolgt ist und nach Aufkommen der ersten Gerüchte bei der MDAX-Aktie eingestiegen ist, freut sich über schnelle Gewinne von rund 25 Prozent und sollte diese nun realisieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu Encavis. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: