Börsenplätze Encavis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,50 EUR -0,45% (31.03.2023, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,50 EUR -0,74% (31.03.2023, 12:09)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (31.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Grünen Tech-Aktien werde dank massiver globaler Investitionen und hoher Wachstumsraten eine rosige Zukunft bescheinigt. Alles andere als gut sei es am vergangenen Mittwoch für den Wind- und Solarpark-Betreiber Encavis gelaufen. Die Aktie habe zeitweilig mehr als zehn Prozent verloren. Doch nun gebe es Hoffnung.Sowohl die vom Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 kommunizierte Dividendenstreichung als auch der eher defensive Umsatz-Ausblick hätten dafür gesorgt, dass die Aktie am Mittwoch auf das tiefste Niveau seit März 2022 abgerutscht sei.Dieses ermäßigte Kursniveau hätten sogenannte Insider jedoch genutzt, um Aktien vom Solarpark-Betreiber zu kaufen. Auf der Käuferseite sei zum Beispiel der Sprecher des Vorstandes Christoph Husmann gewesen. Dieser habe Aktien im Gegenwert von knapp 72.000 Euro bei einem Kurs von 14,40 Euro erworben. Aufsichtsratsmitglied Rolf Martin Schmitz habe Aktien von etwas mehr als 200.000 Euro bei durchschnittlich 14,50 Euro gekauft. Ebenfalls auf der Käuferseite habe die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Abacon Capital gestanden. Diese hätten Aktien in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro im Schnitt bei einem Kurs von 14,80 Euro gekauft.Seit den Käufen habe sich die Aktie stabilisieren können und seitdem etwas mehr als drei Prozent zugelegt. Charttechnisch sehe das Bild für die Encavis-Aktie indes angeschlagen aus. Sofern die Aktie die Unterstützung bei 14 Euro halte, könnte es jedoch längerfristig für die Aktie wieder aufwärts gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.