Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.encavis.com. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe es sich angesichts der brodelnden Gerüchteküche bereits angedeutet. Nun sei es soweit, der Finanzinvestor KKR habe ein offizielles Angebot zur Übernahme des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis abgegeben. Die Höhe der Offerte sei nach den jüngsten Berichten durchaus eine Überraschung.17,50 Euro je Aktie von Encavis biete KKR über das Vehikel Elbe Bidco. Als indirekter Gesellschafter des Bieters sei auch das Familienunternehmen Viessmann mit an Bord. Die Mindestannahmeschwelle liege bei 54,83 Prozent - unter Berücksichtigung von Wandelanleihen. Dabei habe KKR bereits Vereinbarungen mit Ankeraktionären getroffen, die knapp ein Drittel an Encavis halten würden. Die Führungsgremien von Encavis würden das Angebot unterstützen.KKR wolle die Transaktion im vierten Quartal des laufenden Jahres abschließen und Encavis in der Folge von der Börse nehmen. Nach Bekanntwerden der Offerte sei die Encavis-Aktie zunächst einmal vom Handel ausgesetzt worden. Allerdings dürfte sie im Tagesverlauf deutlich höher notieren, nachdem sie gestern bei 13,45 Euro geschlossen habe.In der vergangenen Woche habe Bloomberg berichtet, dass KKR mehr als zwei Milliarden Euro für Encavis bieten wolle. Im Anschluss sei die Aktie bereits rund 20 Prozent gestiegen. Das endgültige Angebot bewerte den MDAX-Konzern nun sogar mit 2,8 Milliarden Euro. Laut Mitteilung bedeute dies eine Prämie von rund 33 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Encavis.