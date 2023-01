Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (19.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im ohnehin schwachen Marktumfeld komme die Aktie von Encavis am Donnerstag mit einem zweistelligen Minus besonders deutlich unter die Räder. Nachdem bereits am Mittwoch eine Barclays-Abstufung für Verluste gesorgt habe, drücke nun eine skeptische Studie von Stifel auf die Stimmung. Die Experten fänden deutliche Worte.Stifel-Analyst Martin Tessier habe in seiner neuen Studie das Kursziel massiv von 28,60 Euro auf 17,80 Euro zusammengestrichen und das Votum auf "hold" gesenkt. Als Grund nenne er eine neue Präsentation von Encavis, in dem der Konzern laut Ansicht des Analysten eine Reduktion der Pipeline um ein Drittel und die Verschiebung von Projekten um bis zu 18 Monate in Aussicht stelle. Tessier empfehle deshalb vorerst vorsichtig zu bleiben und abzuwarten, bis Encavis einen neuen Strategieplan vorstelle. Mit Hinblick auf das Kapazitätsziel für 2025 sehe er aktuell wenig Luft nach oben.Die Kritik von Stifel habe es in sich. Entsprechend heftig falle der Kursrutsch aus. Noch sei offen, wie Encavis selbst die neue Präsentation einordne.Nachdem die Aktie unter den Stoppkurs bei 17,00 Euro gefallen ist, können Anleger nun vorerst abwarten, bis die Lage wieder klarer wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Encavis-Aktie. (Analyse vom 19.01.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Encavis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link