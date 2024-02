Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.encavis.com (09.02.2024/ac/a/d)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Encavis AG leicht abgebaut:Die Shortseller des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited reduzieren ihr Engagement in den Aktien der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) moderat.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 08.02.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Encavis AG-Aktien von 0,70% auf 0,69% zurückgefahren.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Encavis AG:1,87% Helikon Investments Limited (23.10.2023)0,69% Qube Research & Technologies Limited (08.02.2024)0,58% D.E. Shaw & Co. (London) LLP (02.02.2024)Börsenplätze Encavis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:12,42 EUR -0,08% (09.02.2024, 14:32)