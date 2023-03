mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (28.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis habe die Investoren bereits im Februar mit besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr überrascht. Bei der Vorlage des Konzernabschlusses am heutigen Dienstag nach Börsenschluss seien diese teils sogar noch übertroffen worden. Dafür müssten Anleger eine andere Kröte schlucken.Das Unternehmen wolle das Geschäft in den kommenden Jahren deutlich ausbauen und schütte deshalb für das vergangene Jahr keine Dividende aus. Um die bis 2027 angepeilten Kapazitäts- und Umsatzziele aus eigener Kraft zu erreichen, solle der Gewinn des vergangenen Jahres in voller Höhe im Haus bleiben.Aufsichtsrat und Vorstand würden daher vorschlagen, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag nachbörslich bei der Vorlage detaillierter Zahlen für das vergangene Jahr mitgeteilt habe.Bitter: Analysten hätten im Vorfeld sogar damit gerechnet, dass die Ausschüttung vom Vorjahreswert in Höhe von 30 Cent je Anteil leicht steigen werde. Bei 161 Millionen ausstehenden Aktien hätte dies eine Ausschüttung von rund 50 Millionen Euro bedeutet.Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien dadurch zunächst in den Hintergrund getreten - obwohl der operative Umsatz mit 462,5 Millionen Euro und das EBITDA mit 350 Millionen Euro sogar noch einmal deutlich über den vorläufigen Eckdaten von Mitte Februar gelegen hätten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf 0,60 Euro gestiegen.Als Grund für die Umsatz- und Ergebnisrückgänge verweise Encavis auf die stark rückläufigen Strompreise in Europa. Insgesamt befinde sich der Konzern aber weiterhin voll auf seinem eingeschlagenen Wachstumspfad.Für die Anleger sei das am Dienstag ein schwacher Trost, ihnen liege die gestrichene Dividende schwer im Magen. Im nachbörslichen Handel bei Tradegate gehe es daher um mehr als sechs Prozent abwärts.Die Aktie steht derzeit aber ohnehin nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.03.2023)