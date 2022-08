Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

22,18 EUR +0,86% (19.08.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

22,18 EUR +0,23% (19.08.2022, 22:26)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (21.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Encavis gehöre beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu den Top-Profiteuren. Das gelte sowohl für den Aktienkurs als auch das operative Geschäft, sodass die mittelfristigen Prognosen vermutlich schon früher erreicht werden. Dorthin werde der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber jedoch bald jemand anderes führen, denn der bisherige Chef habe Anfang Juli seinen Rücktritt zum Ende des Jahres verkündet. Wenn aber Christoph Husmann im neuen Jahr Encavis-Chef werde, könnte er sogleich eine gute Nachricht für die Aktionäre im Gepäck haben - und zwar die Erhöhung der Mittelfrist-Ziele.Die Prognoseerhöhung mehr oder weniger eine Formalie also? Husmann gebe sich im Gespräch mit dpa-AFX darauf angesprochen betont zurückhaltend. Wann und ob die Prognose für 2025 erhöht werde, wolle gut überlegt sein und "kein Schuss aus der Hüfte". Für die diesjährige Prognose sei er da deutlich entspannter: "Da müsste schon sehr viel schiefgehen, damit das nicht klappt", habe der aktuell noch amtierende Finanzchef gesagt. Das gelte auch für den Ausbau der Solar- und Wind-Kapazitäten: "Erfahrungsgemäß passiert da vor allem gegen Ende des Jahres nochmal viel.""Die hohen Strompreise spielen uns in die Karten. Und das sage ich nicht wegen der steigenden Umsätze. Sondern weil die Investitionen in erneuerbare Energien dadurch attraktiver werden", erkläre Husman. Gleichzeitig sei die Erwartungshaltung in der Politik und am Markt natürlich groß. "Alle wollen mehr erneuerbare Kapazitäten. Aber die Genehmigungslage ist nach wie vor ein großes Problem und die sind das A und O, um den Ausbau voranzutreiben", beschreibe er eine zwar altbekannte, aber nach wie vor entscheidende Herausforderung. Dabei habe er recht genaue Vorstellungen davon, wo Encavis neue Parks erwerben wolle: "Die Achse von Dänemark, über Deutschland, bis nach Italien ist natürlich weiterhin eine attraktive Region zum Investieren. Aber auch Spanien ist sehr interessant - vor allem angesichts des Potenzials für Solarenergie."Außerdem gebe es mit dem schwelenden Konflikt zwischen China und Taiwan noch eine sehr akute Bedrohungslage für die Branche. Denn die beiden Länder würden laut Husmann zusammen fast komplett die weltweite Nachfrage nach Solarmodulen bedienen. Er habe eingeräumt, dass Encavis schon jetzt einige Komponenten im Voraus bestelle, um einen potenziell drohenden Teilemangel bei einer Eskalation des Konflikts abwenden zu können.Encavis habe mit der Prognoseanhebung zuletzt untermauert, wie gut es operativ derzeit laufe. Auch charttechnisch sehe es weiterhin spannend aus. Die Encavis-Aktie bleibe auch langfristig einer der Favoriten des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.