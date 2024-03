Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.encavis.com. (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Aufkommende Übernahmegerüchte würden für ein sattes Plus bei Encavis sorgen. Der Finanzinvestor KKR Encavis wolle laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf Insider berufe, für mehr als 2 Mrd. Euro den Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber übernehmen. Zum Vergleich: Zu Handelsbeginn am Mittwoch habe Encavis an der Börse etwas mehr als 1,8 Mrd. Euro auf die Waage gebracht. Die Aktie müsste also mindestens bis etwa 13 Euro steigen, was mittlerweile bereits der Fall sei.Am Abend habe Encavis die Gespräche mit KKR bestätigt. Laut Konzern würden sich diese allerdings noch in einem sehr frühen Stadium befinden, so dass es noch keine weiteren Details gebe. Klar sei aber bereits jetzt, dass KKR auf dem aktuellen Niveau sehr günstig zum Zuge käme. Die Krise in der Green-Tech-Branche werde nicht ewig dauern, langfristig seien die Aussichten für Encavis unverändert gut. Ob eine Übernahme aktuell im Sinne der Anleger wäre, erscheine deshalb zumindest fraglich. Das Interesse von KKR zeige allerdings auch, dass die Bewertungen in der kriselnden Branche inzwischen allgemein auf einem attraktiven Niveau angekommen seien und sich wieder Chancen ergeben würden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:13,36 EUR +18,65% (06.03.2024, 22:26)