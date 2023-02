Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (03.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Encavis Asset Management AG, die Asset Management-Tochter des im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis, habe ihr Portfolio für institutionelle Investoren bis 2022 um mehr als 415 Megawatt (MW) erweitert, wie bereits zu Wochenbeginn bekannt geworden sei. Das entspreche einem Zuwachs von über 30 Prozent. Auch 2023 wolle das Management das Portfolio weiter ausbauen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Encavis AM die installierte Leistung aus Erneuerbaren Energien auf nunmehr 1,4 Gigawatt (GW) erhöht. Dieser Erfolg basiere auf Inbetriebnahmen von Wind- und Solarparks in Irland, Deutschland und den Niederlanden. Die Stromproduktion sei um rund 17 Prozent auf gut 2,1 Millionen Kilowattstunden gestiegen und habe damit einen neuen Rekordwert erreicht.Darüber hinaus seien im vergangenen Jahr weitere Wind- und Solarparks für institutionelle Investoren in Frankreich, Irland und Deutschland erworben worden. Diese Erneuerbare-Energien-Anlagen befänden sich in der Entwicklung oder bereits im Bau. In Mecklenburg-Vorpommern entstehe mit rund 270 MW die derzeit größte Photovoltaikanlage Deutschlands.Die positiven Zahlen der Tochter und die grundsätzlich guten Aussichten spiegele die MDAX-Aktie derzeit nicht wider. "Der Aktionär" sei bei 17,00 Euro ausgestoppt worden und bleibe vorerst an der Seitenlinie. Anleger steigen erst bei neuen Impulsen wieder ein, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Encavis-Aktie. (Analyse vom 03.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: