XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

14,64 EUR +6,74% (14.12.2023, 11:37)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen unter www.encavis.com (14.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Anteilscheine von Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) zählen zu den großen Enttäuschungen des 2023er Börsenjahrgangs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei sehe sich das Management des Wind- und Solarparkbetreibers voll auf Kurs. In den ersten neun Monaten 2023 sei der Umsatz leicht auf 356 Mio. Euro gestiegen. Beträge durch die in einigen Ländern geltende Strompreisbremse seien dabei bereits abgeschöpft. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 9 Prozent auf gut 246 Mio. Euro gesunken.Die 2023er Prognose sei bestätigt worden. Demnach würden die Hamburger für das Gesamtjahr weiterhin Umsätze von mehr als 440 Mio. Euro erwarten, nach 462,5 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis solle bei mehr als 310 Mio. Euro liegen, nach 350 Mio. Euro 2022. Gleichzeitig seien auch die Ziele bis 2027 bestätigt worden. Bis dahin solle die Erzeugungskapazität von 3,5 auf acht Gigawatt (GW) erweitert werden. Davon sollten dann bereits 5,8 GW am Netz angeschlossen sein. Zudem sei geplant, einen Umsatz von rund 800 Mio. Euro (2022: 487,3 Mio. Euro), ein operatives Ergebnis (operatives EBITDA) von 520 Mio. Euro (2022: 350 Mio. Euro) und einen operativen Cashflow von 450 Mio. Euro (2022: 327 Mio. Euro) zu erwirtschaften.Angesichts dieser Perspektiven habe die Encavis-Aktie enormes Rebound-Potenzial - vor allem, wenn die Marktzinsen wieder sinken würden. Erste spekulative Positionen in dem Nebenwert können daher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2023)Börsenplätze Encavis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:14,52 EUR +5,45% (14.12.2023, 11:52)