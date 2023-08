Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Grüne" Aktien hätten es weiterhin schwer, sich in die Herzen der Anleger zu spielen. Selbst positive Unternehmenszahlen vom Solarmodul-Hersteller JinkoSolar würden keinen Stimmungsumschwung bei den Investoren entfachen. Ganz im Gegenteil die Stimmung verschlimmere sich eher. Bestes Beispiel Encavis - die Aktie erreiche ein neues Jahrestief, wie gehe es hier weiter?Alle Welt versuche, mit dem Ausbau von alternativen Energien den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid massiv zu reduzieren, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Dabei werde vor allem der Solarindustrie erhebliches Potenzial zugeschrieben.Die deutsche Regierung plane dazu eine Reform, die am Mittwoch das Kabinett beschließen möchte. In das Reformpaket sollten unter anderem der Ausbau der Solarenergie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen beschleunigt werden. Davon dürfte Encavis langfristig profitieren, kurzfristig seien die Aussichten für das in Hamburg ansässige Unternehmen als sehr verhalten einzustufen.Die zuletzt vorgelegten Konzernzahlen würden eine ähnliche Einschätzung vermitteln. So sei der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern um rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Laut Konzernführung sei das prognostizierte Ergebnis nicht in Gefahr, sofern das Wetter in der zweiten Jahreshälfte stabil bleibe.Solange die Aktie keinen Boden ausbildet, sollten Anleger vorerst die Finger von der Aktie lassen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".Encavis sei Mitglied im "Der Aktionär" Energiewende-Index. Weitere Indexmitglieder würden unter anderem aus dem Bereich Wasserstoff wie Linde und Air Liquide und aus der Windkraft wie Vestas und Ørsted stammen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABG könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn grünen Technologie-Aktien teilnehmen. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link