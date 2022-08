Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

21,62 EUR -7,33% (29.08.2022, 17:09)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

21,36 EUR -9,41% (29.08.2022, 16:55)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (29.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis gehöre am Montag mit einem Minus von rund neun Prozent zu den größten Verlierern des Tages. Mit dem Kurssturz seien die Gewinne aus der Vorwoche dahin und es zeichne sich ein ähnliches Bild ab wie bei den Konkurrenten aus der Branche.Belastend wirke auf den Green-Tech-Konzern unter anderem die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am vergangenen Freitag. Dort sei deutlich geworden, dass er in absehbarer Zeit nicht auf eine lockerere Geldpolitik setzen werde. Für den Betreiber von Solar- und Windparks keine erfreulichen Nachrichten, da so die Finanzierung der Parks teurer werde.Ebenfalls für Misstrauen bei den Anlegern sorge die anhaltende Debatte um eine Übergewinnsteuer. In anderen europäischen Ländern sei diese bereits eingeführt worden. Profiteure von den gestiegenen Strompreisen müssten in diesem Fall zusätzliche Abgaben leisten.Da der Konzern aber in einem zukunftsträchtigen Bereich tätig ist und das Geschäft rund läuft, bleibt "Der Aktionär" weiterhin optimistisch, so Julian Weber. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: