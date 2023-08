Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

14,245 EUR +2,26% (29.08.2023, 14:47)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

14,195 EUR +1,87% (29.08.2023, 14:37)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (29.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windkraftanlagenbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Nachdem der MDAX-Titel am Freitag ein neues Jahrestief bei etwas mehr als 13 Euro erreicht habe, gehe es heute mal zur Abwechslung in die andere Richtung. Aktuell lege die Encavis-Aktie knapp drei Prozent zu, das sei der Grund.Nachdem das altehrwürdige Frankfurter Bankhaus Hauck & Aufhäuser das in Hamburg ansässige Unternehmen letzte Woche unverändert als "Kauf" mit Kursziel 24 Euro belassen habe, komme die amerikanische Investmentbank Jefferies zu einem ähnlichen Urteil.Während bei Hauck & Aufhäuser die Encavis-Aktie bereits als "Kauf" eingestuft worden sei, habe Jefferies die Einschätzung zum Anteilsschein von "Halten" auf "Kaufen" mit Kursziel 19 Euro verbessert. Analyst Martin Comtesse habe hierfür die Rückkehr zu einem "normaleren" Strompreisniveau verantwortlich gemacht. Ferner dürfte der Markt sich wieder vermehrt auf die fundamentalen Chancen des Konzerns fokussieren, die der Konzern durchaus biete, so der Analyst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Encavis-Aktie: