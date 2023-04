Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Encavis habe im Wochenverlauf einmal mehr den Unterstützungsbereich bei 15 Euro getestet. Bislang seien die Tiefs zwar verteidigt worden, doch der Abwärtstrend sei nach wie vor intakt. Dass die langfristigen Aussichten aber weiter gut seien, zeige ein starkes Signal aus den eigenen Reihen.So habe Aufsichtsrat Albert Büll am gestrigen Mittwoch einmal mehr Aktien zugekauft. Zum Preis von 15,06 Euro je Aktie habe er 75.902 Euro investiert und das niedrige Niveau damit zum Ausbau seiner eigenen Position genutzt.Bereits in der Vergangenheit sei Büll immer wieder durch Insidertransaktionen auffällig geworden. Jahrelang habe er kräftig Aktien zugekauft, ehe nach der rasanten Kursrally, die es bei Encavis von 2019 bis 2021 gegeben habe, auch Teilverkäufe gefolgt seien. Er habe seine Anteile mit weiteren Ankeraktionären gepoolt, gemeinsam kämen sie derzeit auf 25,2 Prozent der Aktien. Dass Büll noch Luft nach oben sehe und weiter zukaufe, sei somit durchaus ein starkes Zeichen.Als Green-Tech-Betreiber habe Encavis eine aussichtsreiche Zukunft vor sich. Der Insiderkauf sei ebenfalls positiv zu werten. Doch die Aktie ist angeschlagen, solange es keine neuen charttechnischen Impulse gibt, drängt sich ein Kauf aktuell nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Encavis AG. (Analyse vom 20.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Encavis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link