XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,925 EUR +0,13% (12.05.2023, 17:35)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (15.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Encavis-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) charttechnisch unter die Lupe.Ende März habe die Encavis-Aktie ein ganz besonderes Kerzenmuster ausgeprägt, welches die Analysten an dieser Stelle bereits mehrfach diskutiert hätten. Zur Erinnerung: Damals habe der Titel eine Candlestickumkehrformation in Form eines klassischen "Hammers" ausgebildet, welche darüber hinaus die massive Haltezone aus der 200-Wochen-Linie und dem Basisaufwärtstrend seit 2018 (akt. bei 15,45/15,32 EUR) bestätigt habe. Doch das sei nicht die einzige Besonderheit: Die gesamte Kursaktivität seither vollziehe sich in den damals gesetzten Grenzen. D.h. die letzten sechs Wochenkerzen seien also allesamt innerhalb der Ende März gesetzten Leitplanken verblieben. Beide Phänomene interpretieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt so, dass der Markt die angeführte Bastion tatsächlich als wichtige Kernunterstützung wahrnimmt.Für mehr als die beschriebene Stabilisierung sei ein Spurt über die horizontalen Hürden bei gut 16 EUR - verstärkt durch ein Fibonacci-Level (16.16 EUR) - notwendig. Damit würde die Encavis-Aktie auch die Abwärtsbewegung seit August 2022 zu den Akten legen und in die Erfolgsspur zurückkehren. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:16,545 EUR +3,83% (15.05.2023, 09:05)