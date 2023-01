Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Bau neuer Windräder in Deutschland sei aus Branchensicht deutlich mehr Tempo notwendig, damit die Klimaziele erreicht werden könnten. Zwar gebe es laut dem Geschäftsführer von VDMA Power Systems, Dennis Rendschmidt, eine Trendwende, aber die Maßnahmen würden nicht ausreichen. Weitere Investitionen seitens der Regierung scheinen deshalb notwendig.Im Jahr 2022 seien in Deutschland 551 neue Windräder mit einer Leistung von insgesamt 2,4 Gigawatt ans Netz gegangen - das seien 25 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Weil auch alte Anlagen zurückgebaut worden seien, habe der sogenannte Netto-Zubau bei rund 2,1 Gigawatt gelegen. Der Zubau liege deutlich unter dem der Rekordjahre 2014 bis 2017.Um auf einen Ausbaupfad einzuschwenken, der notwendig sei, um die gesetzten Ziele zu erreichen, seien verschiedene Maßnahmen nötig, so Rendschmidt: Es müssten mehr Flächen bereitgestellt, Genehmigungsengpässe überwunden und Transporte erleichtert werden. Das Ziel eines Zubaus von 4,5 Gigawatt (GW) in diesem Jahr sei nicht erreichbar. Das liege daran, dass zu wenig Projekte genehmigt seien. Die Branche prognostiziere einen Zubau von 2,7 bis 3,2 GW.Die Genehmigungsdauer sei mit im Durchschnitt 23,5 Monaten immer noch viel zu lang, habe Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie, gesagt. Die Bundesregierung müsse das angekündigte Gesetz zur Verfahrensbeschleunigung möglichst schnell vorlegen. "Wir brauchen die LNG-Geschwindigkeit auch bei der Windenergie." Neue Terminals zum Import von Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland seien in weniger als einem Jahr gebaut worden.Die Bundesregierung habe 2022 umfangreiche Gesetzesänderungen für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen. Ziel sei es, den Anteil des Ökostroms am Stromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent zu steigern. Im vergangenen Jahr seien es rund 47 Prozent gewesen. Insgesamt gebe es nach Branchenangaben in Deutschland derzeit mehr als 28.000 Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von rund 58 Gigawatt. Ziel der Bundesregierung sei eine installierte Leistung von 115 Gigawatt bis 2030. Die Windkraft an Land spiele eine Schlüsselrolle bei der Energiewende, dem Ersatz fossiler Energien wie der Kohle durch erneuerbare Energien aus Wind und Sonne.Die Ambitionen der Bundesregierung in Sachen Windenergie seien hoch. Ein entsprechend großes Engagement werde sie - auch finanziell - zeigen müssen. Davon sollten "Aktionär"-Empfehlungen wie Encavis, Abo-Wind und Nordex profitieren, so Michael Diertl. (Analyse vom 18.01.2023)mit Material von dpa-AFX