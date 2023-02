Börsenplätze Encavis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

18,555 EUR +2,54% (15.02.2023, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

18,075 EUR -0,44% (14.02.2023, 17:35)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (15.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis habe dank hoher Strompreise mit der Entwicklung im abgelaufenen Jahr Analysten und sich selbst positiv überrascht. Alle wichtigen Kennziffern hätten die eigene Prognose übertroffen, habe das im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gelistete Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch in Hamburg mitgeteilt.So sei der operative Umsatz um etwas mehr als ein Drittel auf 455 Millionen Euro gestiegen. Hier habe Encavis selbst mit mehr als 420 Millionen Euro gerechnet. Analysten hätten 432 Millionen erwartet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um ein Drittel auf 340 Millionen Euro zugelegt. Encavis habe mehr als 310 Millionen Euro angepeilt; Experten mit gut 327 Millionen Euro gerechnet. Die entsprechende Marge habe wie im Vorjahr bei 75 Prozent gelegen.Daraus resultiere eine Steigerung des operativen Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit (operatives EBIT) auf rund 195 Millionen Euro. Auch hier übertreffe Encavis die Guidance 2022 (mehr als 185 Millionen Euro) um mehr als fünf Prozent und um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr von 149,1 Millionen Euro. Encavis erreiche ebenfalls schon jetzt nahezu den Zielwert der Wachstumsstrategie "Fast Forward 2025" von über 198 Millionen Euro.Das operative Ergebnis je Aktie (EPS) von mindestens 0,58 Euro für das Geschäftsjahr 2022 übertreffe die Guidance in Höhe von 0,55 Euro ebenfalls um mehr als fünf Prozent - eine Steigerung um mindestens 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 0,48 Euro je Aktie.Bei der Aktie von Encavis habe sich in den vergangenen Monaten trotz der guten Aussichten im Green-Tech-Bereich wenig getan. Die Richtung stimme aber bei dem Unternehmen ganz klar, was auch die jüngsten Zahlen bestätigen. Ein wichtiges positives Signal wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Encavis-Aktie. (Analyse vom 15.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link