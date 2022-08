Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Encavis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

22,61 EUR +0,89% (15.08.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

22,09 EUR -3,54% (12.08.2022)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (15.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis habe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 deutlich höhere Umsatzerlöse und Ergebnisse als im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielt. Vor Kurzem habe Encavis bereits seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben.Diese würden im Wesentlichen auf den erweiterten Erzeugungskapazitäten, der höheren Wind- und Solarperformance sowie den aktuell hohen Strommarktpreisen basieren. Unter Berücksichtigung der signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerungen der ersten sieben Monate dieses Jahres habe Envavis bereits Anfang August den Ausblick auf die operativen Key-Performance-Indikatoren für das Gesamtjahr 2022 erhöht.Der Konzern habe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie um 17 Prozent auf rund 1.694 Gigawattstunden (GWh/Vorjahr: 1.443 GWh) gesteigert. Die Umsatzerlöse hätten um 40 Prozent auf 226,4 Millionen Euro zugelegt (Vorjahr: 162,2 Millionen Euro). Dieser starke Zuwachs um mehr als 64 Millionen Euro verteile sich jeweils zu gut zwei Dritteln auf das Solarparkportfolio (gut plus 43 Millionen Euro) und zu knapp einem Drittel (rund plus 21 Millionen Euro) auf das Windparkportfolio des Konzerns.Wesentliche Treiber des Umsatzanstiegs in den Solarparks sei die um 22 Prozent erhöhte Solarproduktion infolge der Kapazitätserweiterungen und des verbesserten Wetters gewesen. Der Anstieg der Umsatzerlöse des Windparkportfolios um rund 58 Prozent basiere dagegen auf einer um 8 Prozent höheren Produktionsmenge an Strom und sei zum überwiegenden Teil auf signifikant höhere Strompreise des ersten Halbjahres 2022 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreshalbjahr zurückzuführen.Unterm Strich habe Encavis im zweiten Quartal mit gut 37 Millionen Euro vor allem aufgrund der höheren Steuerzahlungen allerdings im zweiten Quartal rund 15 Prozent weniger als letztes Jahr verdient.Die Aktie von Encavis setze ihren positiven Trend fort und könne am frühen Montagmorgen erneut leicht zulegen. Das nächste Ziel sei jetzt das Rekordhoch von Anfang 2021 bei 25,55 Euro. (Analyse vom 15.08.2022)Mit Material von dpa-AFX