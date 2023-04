Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,865 EUR +1,02% (17.04.2023, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

15,76 EUR +0,32% (17.04.2023, 09:15)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"-Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (17.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Ende März habe der MDAX-Konzern mit der Streichung der Dividende für einen regelrechten Schock bei den Anlegern gesorgt und die Aktie auf ein 52-Wochen-Tief gedrückt. Inzwischen habe sich die Encavis-Aktie zwar wieder stabilisiert. Für einen nachhaltigen Sprung weiter nach oben würden derzeit aber noch die Impulse fehlen.Bis zu den Zahlen zum ersten Quartal sei es allerdings noch etwas hin. Erst am 15. Mai gestatte Encavis einen Blick in die Bücher. Dann müsse sich zeigen, ob das operative Geschäft weiter auf Kurs sei - denn trotz Dividendenstreichung sei es hier im abgelaufenen Geschäftsjahr gut gelaufen.Leichte Impulse habe es in der vergangenen Woche aber von anderer Seite gegeben. So habe einerseits die DZ BANK zum Kauf geraten, mit einem Kursziel von 24 Euro sähen die Analysten noch viel Luft nach oben. Zudem habe es Insiderkäufe gegeben. Aufsichtsrat Rolf Martin Schmitz habe für knapp 95.000 Euro Aktien gekauft - und damit ein Zeichen gesetzt, dass er das aktuelle Niveau als zu günstig ansehe.