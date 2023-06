Börsenplätze Enapter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enapter-Aktie:

12,20 EUR -0,41% (29.06.2023, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Enapter-Aktie:

12,25 EUR -0,41% (28.06.2023, 17:36)



ISIN Enapter-Aktie:

DE000A255G02



WKN Enapter-Aktie:

A255G0



Ticker-Symbol Enapter-Aktie:

H2O



Kurzprofil Enapter AG:



Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) spezialisiert sich auf die innovative Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse, mit der grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Die Technologie ermöglicht den Bau effizienter, kostengünstiger und standardisierter Elektrolyseure und Stacks, die nach dem Prinzip der Modularität zu größeren Einheiten hochskaliert werden können. Eine hochmoderne Software für Energiemanagementsysteme sorgt für einfache Bedienung, Steuerung und Überwachung und hohe Kompatibilität. Enapter hält eigene Patente und investiert stark in den Aufbau eigener Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion, die die Produktionskosten durch Skalierung, Standardisierung und Automatisierung drastisch senken wird. (29.06.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Enapter-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) weiterhin zu kaufen.Auf dem Informationstag am 23. Mai habe Enapter am neuen Standort in Saerbeck ihre finanzielle und geschäftliche Situation sowie ihre Technologiestrategie präsentiert. Am 24. Mai habe das Unternehmen den AEM Multicore vorgestellt, einen Elektrolyseur mit einer Inputleistung von 1 MW. Damit vollziehe das Unternehmen den Sprung von kleinen Elektrolyseuren (Wasserstoffproduktion von gut 1 kg pro Tag) zu großen Einheiten (H2-Produktion: ca. 450 kg pro Tag). 2024 solle die Vorserienreife erreicht werden, und der Analyst gehe davon aus, dass 2025 die Serienproduktion beginne. Dabei setze der Analyst voraus, dass im selben Jahr die automatisierte Massenproduktion von Stacks in Saerbeck starte.Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie werde sein, dass Enapter 2024 in der Lage sein werde, weitere finanzielle Mittel zu akquirieren, was aufgrund der deutlich restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken und der Rückkehr zu einer weniger expansiven Fiskalpolitik nach dem Abklingen der Pandemie deutlich herausfordernder sein dürfte als in der Pandemiezeit. Hinzu komme, dass die bisherige Erfolgsstory durch Verzögerungen beim Aufbau der Massenproduktion in Saerbeck und die durch Produktionsprobleme beim EL 4.0 in Pisa verursachte Gewinnwarnung im vergangenen Jahr ein paar Kratzer bekommen habe.Enapter bleibe trotz dieser Rückschläge weiterhin Technologieführer bei der AEM-Elektrolyse, die die Vorteile der konkurrierenden Technologien vereine: Die AEM-EL sei ähnlich preiswert und effizient wie die alkalische Elektrolyse. Wie die PEM-Elektrolyse sei die AEM-EL sehr flexibel einsetzbar und erzeuge Wasserstoff unter hohem Druck, was die Notwendigkeit nachgelagerter Kompression senke und Kosten spare. Der Analyst sehe Enapter daher weiterhin hervorragend positioniert, um im sehr schnell wachsenden Elektrolysemarkt erfolgreich zu sein. Ein aktualisiertes DCF-Modell, dass die verschlechterten Finanzierungsbedingungen berücksichtige und die Schätzungen aufgrund der neuen Technologiestrategie etwas zurücknehme, ergebe ein neues Kursziel von EUR 19 (bisher: EUR 20).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link