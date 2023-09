Börsenplätze Enapter-Aktie:



Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) spezialisiert sich auf die innovative Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse, mit der grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Die Technologie ermöglicht den Bau effizienter, kostengünstiger und standardisierter Elektrolyseure und Stacks, die nach dem Prinzip der Modularität zu größeren Einheiten hochskaliert werden können. Eine hochmoderne Software für Energiemanagementsysteme sorgt für einfache Bedienung, Steuerung und Überwachung und hohe Kompatibilität. Enapter hält eigene Patente und investiert stark in den Aufbau eigener Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion, die die Produktionskosten durch Skalierung, Standardisierung und Automatisierung drastisch senken wird.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enapter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trends wie die Künstliche Intelligenz und Solar hätten sich 2023 deutlich besser als der Wasserstoff-Sektor entwickelt. Doch Start-up Enapter habe nun ein Milliarden-Ausrufezeichen gesetzt.Seit Erstempfehlung im Jahr 2020 liege der Enapter-Hot-Stock noch 100 Prozent im Plus. Doch die letzten Jahre seien für Wasserstoff-Aktien herausfordernd gewesen. Auch operativ bleibe der große Umschwung bisher noch aus.So habe Enapter im ersten Halbjahr bei 5 Millionen Euro ein EBITDA-Minus von 7 Millionen eingefahren. Hoffnung sei ein neuer Großelektrolyseur zur Produktion von Wasserstoff, der aus 100 Kernmodulen bestehe. Hammer: Die Kundenanfragen seien um 0,8 Milliarden Euro auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Der "Aktionär" Hot Stock Report habe Gründer, Sebastian Justus Schmidt, kurz vorm Einsteigen in den Flieger erreicht. Wie viel Prozent der Anfragen würden Umsätze? Festlegen wolle er sich nicht, doch er antworte, die Größe der Anfragen sei auch für ihn "überraschend". Für die Zukunft herrsche "Goldgräberstimmung".Der Optimist: "Das Umfeld ist super für uns." Kunden könnten die Enapter-Systeme schneller installieren als andere. Analysten würden glauben, dass sich der Umsatz bis 2025 jährlich fast verdoppeln werde auf dann 111 Millionen Euro. Dennoch ist die Bewertung weiterhin sehr ambitioniert, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zur Enapter-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link