Tradegate-Aktienkurs Enapter-Aktie:

12,70 EUR -1,17% (11.09.2023, 11:28)



XETRA-Aktienkurs Enapter-Aktie:

12,65 EUR -1,56% (11.09.2023, 11:08)



ISIN Enapter-Aktie:

DE000A255G02



WKN Enapter-Aktie:

A255G0



Ticker-Symbol Enapter-Aktie:

H2O



Kurzprofil Enapter AG:



Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) spezialisiert sich auf die innovative Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse, mit der grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Die Technologie ermöglicht den Bau effizienter, kostengünstiger und standardisierter Elektrolyseure und Stacks, die nach dem Prinzip der Modularität zu größeren Einheiten hochskaliert werden können. Eine hochmoderne Software für Energiemanagementsysteme sorgt für einfache Bedienung, Steuerung und Überwachung und hohe Kompatibilität. Enapter hält eigene Patente und investiert stark in den Aufbau eigener Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion, die die Produktionskosten durch Skalierung, Standardisierung und Automatisierung drastisch senken wird. (11.09.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Enapter-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) weiterhin zu kaufen.Enapter habe den H1-Bericht vorgelegt. Der Umsatz sei um 45% J/J auf EUR 4,8 Mio. gestiegen und damit 21% hinter der Analystenschätzung zurückgeblieben. Der operative Verlust sei auf EUR -8,6 Mio. (H1/22: EUR -7,6 Mio.) geklettert und sei damit höher gewesen als von Karsten von Blumenthal erwartet (FBe: EUR -7,8 Mio.). Das Nettoergebnis habe sich auf EUR -9,9 Mio. belaufen. Das Management habe seine 2023-Guidance (Umsatz: EUR 30 Mio., EBITDA: EUR -10 Mio. bis EUR -11 Mio., EBIT: EUR -14 Mio. bis EUR -15 Mio.) bestätigt. Der Analyst erachte das Erreichen der Guidance nach wie vor für möglich, nehme aber selbst eine vorsichtigere Haltung ein und senke seine Prognose für das laufende Jahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 17 (bisher: EUR 19).Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Enapter-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Enapter-Aktie: