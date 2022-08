https://unsplash.com/photos/GnWfl_nnZro

Krypto-Youtuber in 2022

Anthony Pompliano

Auf seinem Youtube-Kanal werden unter anderem Interviews und subjektive Einschätzungen vorgestellt. Der Fokus liegt dabei immer auf der Technologie- und Finanz-Branche, zu welchen Pompliano das größte Fachwissen vorweisen kann.



Altcoin Buzz

Mit um die 370.000 Abonnenten auf Youtube stellt Altcoin Buzz eine beliebte Anlaufstelle für Krypto-Fans dar. Neben Youtube präsentiert sich der Kanal ebenfalls auf Telegram und Twitter zusammen mit einer vergleichsweise hohen Interaktionsrate der Anhängerschaft.



Auf dem Youtube-Kanal selbst können sich Interessierte vor allem Videos zu aufkommenden Trends anschauen. Auch das grundsätzliche zukünftige Konzept von Kryptowährungen wird auf dem dazugehörigen Kanal behandelt. Krypto-Spekulanten finden darüber hinaus auch Beiträge zu konkreten Marktbewegungen und Coin-Analysen, die sich für weitere Investmentvorhaben als wertvoll herausstellen könnten.



Letzten Endes bietet Altcoin Buzz einen soliden Rundumblick in verschiedenste Krypto-Thematiken und bietet unter anderem auch aktiven Krypto-Spekulanten eine konkrete Anlaufstelle, um einen kompakten Überblick über derzeitige Marktsituationen zu erhalten. Kombiniert mit den eigenen Analysen kann so ein ausführlicher Überblick entstehen.



The Modern Investor

Neben den anderen Krypto-Youtube-Kanälen konnte auch The Modern Investor schnell an Bekanntheit gewinnen. Fokus legt dieser Kanal insbesondere auf Informationen zu Trading-Methoden und anderem Hintergrundwissen (beispielsweise zur Blockchain). Speziell angehende oder bereits aktive Krypto-Trader, die sich neben allgemeinen Informationen auch konkrete Ratschläge zum Investieren wünschen, könnten mit The Modern Investor eine solide Informationsquelle finden.



Hervorstechen kann dieser Kanal im Übrigen auch mithilfe des sympathischen Kommentators, der mit seiner Vortragsart die mitunter trockenen Thematiken interessant verpacken kann - es ist definitiv einen Blick wert!



BitBoy Crypto

BitBoy Crypto ist wohl der größte Youtube-Kanal in dieser kleinen Liste und stellt täglich jede Menge Videomaterial zur Verfügung, welches sich Krypto-Investoren anschauen können. Abdecken tut der Kanal dabei alles möglich, was ins Spektrum der Kryptowährungen einzuordnen wäre. Unter anderem bietet der Kanal Interviews mit einigen Krypto-CEOs, die noch einmal eine direkte Insider-Sichtweise vorstellen können, wie sie ansonsten nur schwer zu finden wäre.



Abseits dessen thematisiert dieser Youtube-Kanal allgemeine Krypto-Berichterstattung zu den aktuellsten Neuigkeiten. Auch Trading-Ratschläge werden mittels Videos unterhaltsam preisgegeben; auf diese Weise lässt sich beispielsweise mehr Verständnis dazu aufbauen, wie Bitcoin-Zyklen zu verstehen sind und wie potenziell erfolgreicher getradet werden kann.



Schlussendlich bietet BitBoy Crypto seiner "BitSquat"-Community alle möglichen Informationen zum Themenspektrum der Kryptowährungen. Unabhängig davon, ob Sie sich einfach nur so dazu informieren möchte oder konkret Trading-Vorhaben in die Tat umsetzen wollen und dafür weiteres Hintergrundwissen benötigen: für all diese Zwecke dürfte sich der Youtube-Kanal von BitBoy Crypto anbieten.



Mit beinahe 1,5 Millionen Abonnenten gehört der Kanal definitiv zu den weitverbreitetsten Vertretern der Branche, was nicht zuletzt unterstreicht, dass die dort veröffentlichen Inhalte eine gewissen Faszination innehalten müssen; ansonsten wäre es wohl schwer geworden, derartig erfolgreich auf Youtube zu werden. (24.08.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Mit dem Folgen einiger großer Krypto-Youtube-Channel ist es angehenden Krypto-Tradern möglich, zwar nicht zwangsläufig konkrete Kaufs- und Verkaufssignale zu finden, aber in jedem Fall einen soliden Überblick über die allgemeine Krypto-Situation zu erhaschen. Dieser Aspekt der Information spielt eine entscheidende Rolle dabei, langfristig Erfolge feiern zu können im Trading-Umfeld. Nicht zuletzt ist es auch herkömmlichen Aktien- & ETF-Investoren zu empfehlen, möglichst täglich die Nachrichten zu verfolgen; auf diese Weise können auch sie einen guten Eindruck davon gewinnen, wie die allgemeine Stimmung an den internationalen Märkten aussieht - und diese Stimmung ist letzten Endes das, was größtenteils die Kurse der Wertpapiere bestimmt.Ähnlich wie mit Krypto-Nachrichtenportalen wie Immediate Edge können auch Youtube-Internetpräsenzen ihren Teil dazu beitragen, Interessierten einiges an Fachwissen und Einblicken zu vermitteln. Im besten Fall ziehen angehende Krypto-Trader verschiedene Nachrichtenquellen unterschiedlicher Art heran, um möglichst diverse Eindrücke sammeln zu können.In 2022 stechen insbesondere einige Youtube-Kanäle hervor, die sich mit der gesamten Krypto-Thematik befassen. Neben dem Themenfokus unterscheiden sich die Kanäle unter anderem auch in der Art, wie sie ihre Informationen bereitstellen - und das ist entscheidender, als es einem auf den ersten objektiven Blick womöglich vorkommen mag. Können die Einblicke nämlich unterhaltend und auf eine Variante vorgetragen werden, mit der Sie sich identifizieren können, ist das Verfolgen des Kanals sehr viel kurzweiliger und fesselnder als wenn es Ihnen nicht gefallen würde.Als US-Amerikanischer Unternehmer und Investor konnte sich Anthony Pompliano in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Szenen einen weitreichenden Namen aufbauen. Zusammen mit dem "Pomp Podcast" bietet er darüber hinaus Fans weitere Chancen, ihn besser kennenzulernen und sich anzuhören, was er zu unterschiedlichen Themen preiszugeben hat.Bekannt geworden ist Pompliano durch das Aufbauen und darauffolgende Verkaufen mehrerer Unternehmen. Zudem war er bei Facebook und Snapchat für Teams rundum Produkte & Wachstum verantwortlich. Mit über 100 Millionen an investieren US-Dollar in aufkeimende Technologieunternehmen konnte er darüber hinaus speziell innerhalb der Investorenszene an Bekanntheit gewinnen.