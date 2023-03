"Nur ein sinnvoller Kohlenstoffpreis, der alle globalen Emissionen durch eine explizite Steuer oder einen Cap-and-Trade-Mechanismus abdeckt, kann unserer Ansicht nach das nötige Kapital mobilisieren, das der Aufbau eines kohlenstoffarmen Energiesystems direkt heute voraussetzt. Ein Blick auf das aktuelle politische Umfeld lässt jedoch in absehbarer Zeit nicht auf eine solche Politik hoffen. Statt Maßnahmen zu ergreifen, scheint die Politik den Weg des geringsten Widerstands zu gehen."



Nach dem Bericht, der auf LGIMs umfangreichen Klimamodellen basiere, seien Kosten nicht mehr das größte Hindernis für den Übergang zu einer kohlenstofffreien Energieversorgung. Ein kohlenstoffarmes Energiesystem sei heute so günstig, dass weitere Kosten- und Effizienzverbesserungen weniger große Auswirkungen auf das Tempo des Wandels haben dürften als in der Vergangenheit. Das Modell deute vielmehr darauf hin, dass nunmehr die Geschwindigkeit der Kapitalaufbringung die dringendste Herausforderung sei.



Stansbury: "Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssten unserer Schätzung nach bis 2050 die durchschnittlich jedes Jahr neu bereitgestellten Solarkapazitäten dreimal so hoch ausfallen wie aktuell, die Windenergie-Kapazitäten doppelt so hoch wie aktuell. Dabei geht es jedoch bei weitem nicht nur um die Bereitstellung von Kapital. Auch bestehende Engpässe wie Genehmigungen und verfügbare Infrastruktur haben erheblichen Einfluss darauf, ob es gelingt, das Ziel zu erreichen. Wissenschaft und Technik haben die Kosten stark gesenkt - jetzt ist es an den Geldgebern, den Kapitalfluss in das kohlenstoffarme Energiesystem der Zukunft drastisch zu beschleunigen."



Das LGIM-Whitepaper weise nicht nur auf die Notwendigkeit hin, den Übergang schneller zu vollziehen, sondern warne auch vor dem Risiko, dass sich der ursprünglich vorgesehene Zeitrahmen von einem Vierteljahrhundert für den geplanten, marktgesteuerten und geordneten Übergang zu Netto-Null stark verkürzen könnte. Werde der Großteil der Anstrengungen in kaum mehr als einem Jahrzehnt erforderlich, so bestehe die Gefahr eines chaotischen und ungeordneten Übergangs.



Laut LGIM könnte der finanzielle Schaden eines solchen Schocks bis 2050 zehn Prozent des weltweiten BIP kosten. Der Verzögerung dürfte zudem zu anhaltendem Inflationsdruck führen, der möglicherweise genau dann einsetze, wenn die derzeitige Welle der energiepreisbedingten Inflation abebbe.



Darüber hinaus dürfte die aktuelle Phase erhöhter Marktvolatilität anhalten und möglicherweise sogar noch verschärfen. Es sei davon auszugehen, dass die Bevölkerung in den Schwellenländern, insbesondere in Südasien und Afrika südlich der Sahara, die Folgen einer Verschiebung des Netto-Null-Ziels früher zu spüren bekommen werde als die Bevölkerung in den Industriestaaten. Dazu gehörten sowohl physische Klimarisiken als auch die wirtschaftlichen Folgen. Mögliche bis wahrscheinliche geopolitischen Folgen wären Handelsschranken und große Migrationsbewegungen.



Stansbury: "Die Märkte scheinen die finanziellen Folgen einer "Klima-Prokrastination" stark zu unterschätzen. Einzelnen Faktoren, die das Risiko dämpfen könnten, stehen unserer Meinung nach mindestens ebenso viele Faktoren entgegen, die es verstärken könnten. Wir sind zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis die Märkte einer möglicherweise hässlichen Zukunft ins Auge schauen müssen - es sei denn, das politische Umfeld ändert sich dramatisch und findet den Weg hin zu einer effektiven Bepreisung der globalen Emissionen. Wir stehen vor einem Wandel, der viel kostspieliger, disruptiver und letztlich ungerechter ist, als er sein müsste, mit möglicherweise dramatischen Folgen für die Finanzmärkte." (29.03.2023/ac/a/m)







