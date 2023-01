Dieser Konjunktur-Optimismus komme jedoch nicht allen Kapitalmärkten zugute. Robuste Arbeitsmärkte würden hohe Löhne bedeuten, was wiederum die Zentralbanken veranlassen könnte, die Zinsen länger auf hohem Niveau zu belassen. Dies sei keine gute Nachricht für teuer bewertete Aktienmärkte, insbesondere nicht für den US-Aktienmarkt. "Im Aktienbereich bevorzugen wir Emerging Markets gegenüber den Industriemärkten", so Brown. Neben den Risiken am US-Markt sei ein Grund hierfür die wohl bedeutendste Entwicklung in den vergangenen drei Monaten: Chinas Kehrtwende in der Covid-Politik.



"Wir sehen ein positives Szenario für China. Neben dem Ende der Null-Covid-Politik, scheint auch das Thema Regulation unter Kontrolle und die Krise am Immobilienmarkt durch unterstützende Maßnahmen beendet zu sein", habe Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM, gesagt. "Die chinesischen Aktienmärkte sind zwar immer noch volatil, trotzdem beobachten wir wieder starke Mittelzuflüsse. Der Inlandskonsum in China ist sehr stabil und die Bewertungen und Ertragserwartungen für chinesische Aktien sollten weiter steigen", so Beate Meyer. Da China in den wichtigen Emerging-Markets-Indices ein hohes Gewicht habe und die USA bei den Industriemärkten dominieren würden, erwarte Brown, dass Schwellenländeraktien die Aktien der entwickelten Welt outperformen könnten.



Aussichtsreich finde Brown zudem kurzlaufende US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung. Hohe Zinskupons und ein relativ geringes kurzfristiges Rezessionsrisiko würden für das Anlagesegment sprechen. "Sie sind aber nicht nur absolut gesehen interessant, sondern auch im Vergleich zu globalen und speziell zu US-Aktien. Der Risikoaufschlag für Aktien gegenüber diesen ein- bis dreijährigen Papieren ist aktuell im historischen Vergleich ziemlich gering. Investoren erhalten also nur eine kleine Extra-Belohnung, wenn sie mit Aktien den risikoreicheren und längerfristigen Bereich der Kapitalstruktur eines Unternehmens wählen", erläutere Brown. (16.01.2023/ac/a/m)





Unsere Aussichten für die Weltwirtschaft sind optimistischer als der Konsens, so Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management.Zwar würden die Auswirkungen der deutlichen geldpolitischen Straffung die Wirtschaft belasten, aber es gebe auch stärkende Faktoren. Der US-Konsum, als Dreh- und Angelpunkt der Weltwirtschaft, sei weiterhin solide. Die realen Verbraucherausgaben seien 2022 trotz hoher Inflation gestiegen - dank überschüssiger Ersparnisse und eines starken nominalen Lohnwachstums. "Zudem sollte der Gegenwind aus dem vergangenen Jahr durch die chinesische Null-Covid-Politik und die europäische Energiekrise in der ersten Jahreshälfte 2023 in Rückenwind für die Weltwirtschaft umschwenken", sei Brown zuversichtlich.