Wachstum: Strukturell rechnen wir mit einer technologie- und rivalitätsgetriebenen mehrjährigen wirtschaftlichen Expansion, die von den USA und China angeführt wird. Die Schwellenländer sind in einer einzigartigen Position, um von den Auswirkungen dieser Entwicklung zu profitieren.



Inflation: Wir glauben, dass die Inflation sowohl in den Schwellen- als auch in den Industrieländern ihren Höhepunkt erreicht hat; die politischen Entscheidungsträger, vor allem in den Schwellenländern, beenden ihre Straffungszyklen - und auch der Schwenk der Fed steht kurz bevor.



China: Die große Wiedereröffnung in China ist nun im Gange, was sowohl für die entwickelten Länder als auch für die Schwellenländer eine willkommene Entwicklung ist.



Rohstoffe: Rohstoffe werden wahrscheinlich weiterhin durch eine nur leichte globale wirtschaftliche Abkühlung und eine deutliche Erholung in China gestützt. Dies dürfte die lokalen Anleihen und Währungen der Schwellenländer bevorteilen, die sich auf die Rohstoffproduktion und -förderung spezialisiert haben.



Infolgedessen glauben wir, dass es im Jahr 2023 ein breites Spektrum an Chancen innerhalb des Schwellenländeruniversums geben wird." (02.02.2023/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Yasmine Ravai, Senior Portfolio Manager bei Eurizon SLJ Capital, ist in ihrem Ausblick für die Schwellenländer positiv gestimmt, so die Experten von Eurizon."Trotz eines feindseligen geopolitischen Hintergrunds, einer sich schnell verändernden Fed-Politik, eines sich verlangsamenden Wachstums in China und einer anhaltenden globalen Inflation erwiesen sich lokale Schwellenländeranleihen und -währungen 2022 als widerstandsfähig, da die politischen Entscheidungsträger der Schwellenländer in Bezug auf das Inflationsproblem viel wachsamer und durchsetzungsfähiger waren", erkläre sie.Und weiter: "Unserer Ansicht nach sind es vor allem vier Faktoren, die die Sektoren in unserem Anlageuniversum unterstützen: