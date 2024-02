Laut Bloomberg seien Emerging-Markets-Aktien in den vergangenen 30 Jahren in den zwölf Monaten nach der ersten Zinssenkung der US-Notenbank im Schnitt um 14 Prozent gestiegen. Von der aller Voraussicht nach bevorstehenden Zinswende dürften zunächst zyklische und technologielastige Märkte wie Taiwan und Südkorea profitieren.



Auch die Gewinnentwicklung spreche für die Schwellenländer. Analysten würden erwarten, dass sich das Ertragswachstum in den Emerging Markets im laufenden Jahr auf 18 Prozent beschleunigen werde, ebenfalls angetrieben von Südkorea und Taiwan. Zugleich liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) teils deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Daneben sei das KGV-Gefälle zwischen Schwellenländer-Aktien und globalen Titeln auf relativer Basis fast so hoch wie seit über 20 Jahren nicht mehr.



Das im Vergleich zu den Industriestaaten schnellere Gewinnwachstum der Schwellenländer könnte als Katalysator wirken, um die Lücke zu schließen. Mittel- und langfristig würden die Emerging Markets hingegen vor allem aufgrund der jungen Bevölkerungsstruktur, der teils großen Rohstoffvorkommen und der stetig wachsenden Mittelschicht an Attraktivität gewinnen. (23.02.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem Plus von rund 5 Prozent entwickelte sich der MSCI Emerging Markets im bisherigen Februarverlauf ganz nach dem Geschmack der Anleger, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Und es gebe gute Gründe, weshalb dieser Trend anhalten könnte - und den aufstrebenden Staaten nach dem durchwachsenen Börsenjahrgang 2023 nun womöglich bessere Zeiten bevorstünden. Haupttreiber neben der Erholung des Gewinnwachstums und der Wahrscheinlichkeit einer weichen konjunkturellen US-Landung sei vor allem das Ende des Zinserhöhungszyklus.