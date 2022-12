Paris (www.aktiencheck.de) - Schwellenländer-Aktien konnten bisher in 2022 nicht wirklich überzeugen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Gut 20 Prozent habe der MSCI Emerging Markets Index, der mit seinen 1.386 Einzeltiteln rund 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung der aufstrebenden Staaten widerspiegele, seit Anfang Januar verloren. Einer der wichtigsten Gründe: Der im Zuge der rigiden Zinspolitik der US-Notenbank gestiegene Dollar habe die Schwellenländer-Währungen unter Druck gesetzt und zu einer Kapitalflucht in die USA geführt. Zugleich habe er die ohnehin teils prekäre Schuldensituation verschärft, da viele Emerging Markets einen Großteil ihrer Verbindlichkeiten in Dollar aufgenommen hätten.



Im neuen Jahr könnte sich die Lage bessern. Schon mit Blick auf das Konjunkturwachstum sollten die Emerging Markets die Nase vorn haben. Die asiatische Entwicklungsbank etwa gehe davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Asiens Schwellenländern in diesem Jahr um 5,2 Prozent zulegen werde. Indien, nach China und Japan die drittgrößte Volkswirtschaft auf dem Kontinent, solle 2023 sogar ein Plus von 8 Prozent schaffen. Zudem, so hoffen Optimisten, könnte China, das fast ein Drittel des MSCI EM Index ausmache, nach einem katastrophalen Jahr wieder positiv überraschen. Einen Vorgeschmack habe Peking an diesem Mittwoch gegeben, als die Staatsführung das Ende der Null-Covid-Politik eingeläutet habe. Auch die Gefahr eines weiterhin starken Dollar schwinde, da die FED bei künftigen Zinserhöhungen den Fuß vom Gaspedal nehmen könnte. Nicht zuletzt: Mit einem KGV von etwa 10 seien die Schwellenländer derzeit historisch niedrig bewertet. (09.12.2022/ac/a/m)





