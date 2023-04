Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der MSCI Emerging Markets Index 2022 rund ein Fünftel seines Wertes eingebüßt hatte, prognostizierte gleich eine ganze Reihe namhafter Strategen für dieses Jahr die Wende, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Doch bislang lasse die Renaissance auf sich warten: Während der MSCI World seit Jahresbeginn um gut 5 Prozent vorangekommen sei, habe sein Schwellenländer-Pendant, das die Wertentwicklung von 1.379 Firmen aus 24 Emerging Markets abbilde, nur rund ein Prozent geschafft. Doch gleich mehrere Faktoren sprächen für ein Schließen dieser Lücke. Viele Schwellenländer befänden sich in einer deutlich besseren konjunkturellen Verfassung als manche Industriestaaten, deren Notenbanken zudem meist eine rigide Geldpolitik verfolgen würden. Auch der Aufschwung in China gelte nach wie vor als ausschlaggebend für eine Ankurbelung der asiatischen Wirtschaft, die die Performance des MSCI Emerging Markets zusätzlich beflügeln könnte.



Hinzu komme die günstige Bewertung der Aktienmärkte der aufstrebenden Staaten. Dies lege zumindest der sogenannte "Schmerzindex" nahe, der Anfang April signalisiert habe, dass sämtliche Schwellenländer-Anlageklassen auf oder nahe Krisenniveaus handeln würden. Auch traditionelle Indikatoren würden in diese Richtung weisen: Mit rund 12 liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Emerging Markets deutlich unter den 18,2 der im MSCI World vertretenen Industriestaaten. Auch die Dividendenrendite der Schwellenländer-Aktien sei mit 3,3 Prozent höher als die der Industriestaaten von 2,2 Prozent. Anleger, die Geduld und gute Nerven mitbringen würden, dürften über kurz oder lang belohnt werden. (21.04.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.