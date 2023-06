Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Embraer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Embraer-Aktie:

15,40 EUR +1,32% (20.06.2023, 10:56)



NYSE-Aktienkurs Embraer-Aktie:

16,62 USD -2,69% (16.06.2023)



ISIN Embraer-Aktie:

US29082A1079



WKN Embraer-Aktie:

A1C2PZ



Ticker-Symbol Embraer-Aktie:

EMY



NYSE-Symbol Embraer-Aktie:

ERJ



Kurzprofil Embraer:



Embraer (ISIN: US29082A1079, WKN: A1C2PZ, Ticker-Symbol: EMY, NYSE-Ticker: ERJ) mit Sitz in São José dos Campos (Brasilien) ist ein börsennotierter Flugzeugbauer; nach Airbus und Boeing gilt er als der drittgrößte weltweit. Embraer produziert sowohl für den zivilen als auch den militärischen Sektor. Das Unternehmen ist einer der größten Exporteure Brasiliens. (20.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Embraer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Embraer-Aktie (ISIN: US29082A1079, WKN: A1C2PZ, Ticker-Symbol: EMY, NYSE-Ticker: ERJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der nach Airbus und Boeing weltweit drittgrößter Flugzeugbauer Embraer habe jüngst mit dem japanischen Elektromotoren-Hersteller Nidec eine Kooperation zur Entwicklung elektrischer Antriebssysteme für fliegende Autos in Städten (Urban Air Mobility) abgeschlossen. Embraer lege aktuell knapp neun Prozent zu, das sei der Grund.Beide Unternehmen hätten zu diesem Zweck eine neue Gesellschaft mit Namen Nidec Aerospace mit Hauptsitz in St. Louis gegründet. Mit 51 Prozent werde Nidec die Mehrheit an der neuen Gesellschaft besitzen, die restlichen 49 Prozent würden auf Embraer entfallen.Die neue Gesellschaft werde zunächst Antriebssysteme für elektrisch angetriebene Fluggeräte herstellen, die senkrecht starten und landen könnten (eVTOL). Dabei würden die Japaner für die Entwicklung der Motoren zuständig sein, während Embraer für die System-Steuerungstechnik zuständig sein werde. Neben diesen sogenannten Flugtaxis sollten zukünftig Flugzeuge mit den Systemen ausgestattet werden, habe Nidec in einer Pressemitteilung gesagt.Erster Kunde sei Eve Air Mobility, eine Tochter des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer. Auf der Pariser Luftfahrtschau sei bekannt geworden, dass Eve mit dem Helikopterhersteller Blade eine Absichtserklärung zur "Entwicklung praktischer Anwendungen" für den Einsatz von Flugtaxis in Europa verständigt hätten. Eve plane den kommerziellen Betrieb bis 2026. Die Börse feiere die Nachrichten, die Aktie von Embraer lege aktuell rund neun Prozent zu.Embraer ist Bestandteil des "Aktionär"-Weltraum-Index und hat dort derzeit die höchste Indexgewichtung vor Airbus und Boeing. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB7 können Anleger nahezu eins zu eins vom Luft- und Raumfahrtboom profitieren, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link