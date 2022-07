Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (14.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger wagt weiterhin keine Prognose - AktienanalyseDer Autozulieferer ElringKlinger hat im zweiten Quartal unter anderem wegen des gestiegenen Zinsniveaus und der Währungskursentwicklung 86,1 Mio. Euro abgeschrieben und ist daher trotz steigender Umsätze (plus 9,4 Prozent) tief in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe nach vorläufigen Berechnungen bei minus 97,0 Mio. Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen noch 23 Mio. Euro Gewinn gemacht. Auch die nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich im Ergebnis niedergeschlagen. Dabei hätten insbesondere die stark gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Transporte eine Rolle gespielt, die aufgrund vielfältiger Faktoren wie der Coronavirus-Pandemie, des andauernden Kriegs in der Ukraine und logistischen Herausforderungen in Unordnung geraten seien. In der Konsequenz wäre beim EBIT auch ohne die Berücksichtigung der Wertminderungen ein Minus von 1,6 Mio. Euro angefallen.Aufgrund der bestehenden Risiken aus dem Krieg in der Ukraine, den stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen sowie aus möglichen erneuten Corona-Lockdowns in China und anderen Regionen sehe sich das Management des Autozulieferers zudem weiterhin nicht in der Lage, eine verlässliche Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr abzugeben. Gut möglich daher, dass der seit Mitte 2021 laufende Abwärtstrend noch eine Weile andauert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:7,20 EUR +0,91% (14.07.2022, 12:24)