Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

9,595 EUR +2,07% (03.04.2023, 10:32)



Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

9,64 EUR +2,44% (03.04.2023, 10:28)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (03.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) unter die Lupe.Wenig Begeisterung habe die Börse in den letzten beiden Jahren der Aktie von ElringKlinger entgegengebracht, vom Allzeithoch im Mai 2021 aus habe sich das Papier inzwischen mehr als halbiert. Nicht nur, dass der Spezialist für Zylinderkopfdichtungen als Verlierer der Elektro-Transformation angesehen werde, auch die Folgen von Corona-Pandemie und Ukrainekrieg hätten den Autozulieferer hart getroffen. Strukturell allerdings stünden die Schwaben besser da als der Kursverlauf glauben machen wolle.Dabei würden sich die jüngsten Geschäftszahlen erst einmal gruselig lesen, zumindest was die Ertragsseite betreffe. Nachdem in den ersten drei Quartalen 2021 noch ein EBIT von 98,4 Mio. Euro erreicht worden sei, sei der Wert im selben Zeitraum des laufenden Jahres mit -64,9 Mio. Euro in die Verlustzone gerutscht. Verantwortlich dafür sei allerdings vor allem ein Einmaleffekt aus der Abschreibung der bilanzierten Firmenwerte gewesen. Bereinigt darum habe trotz der aktuell hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie anhaltenden Materialengpässen zumindest ein positives EBIT von 30,5 Mio. Euro zu Buche gestanden.Tadellos hingegen habe sich der Umsatz entwickelt, der trotz der Marktverwerfungen um 9,1% auf 1,33 Mrd. Euro vorangekommen sei und dabei im dritten Quartal einen historischen Höchstwert erreicht habe. Damit sei auch gleich eine wesentliche Stärke von ElringKlinger markiert, denn das immer noch breite Standbein im Verbrenner-Bereich (aktuell noch 80% Umsatzanteil) erweise sich nicht etwa als Bremsklotz, sondern als wichtige Cashcow bei der Transformation des Produktportfolios hin zu alternativen Antrieben. Schließlich solle die globale Verbrenner-Produktion auch Ende des Jahrzehnts noch bei 80% des heutigen Niveaus liegen. Gleichzeitig würden die Schwaben aller Börsenskepsis zum Trotz beachtliche Fortschritte beim Ausbau des Verbrenner-unabhängigen Produktsortiments, vor allem mit Systemen und Komponenten in den Segmenten Leichtbau, Batterie- und Brennstoffzellen-Technik machen. So hätten in den letzten beiden Jahren bereits fast 60% aller Neuaufträge aus diesen Bereichen gestammt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: