Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht.



Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (17.07.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) unter die Lupe.Während die Aktie unseres Depotwerts ElringKlinger noch nicht in Schwung kommen will, sprechen die Zahlen eine andere Sprache, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Denn nach einem starken ersten Quartal (Umsatz +12,2% / EBIT + 76%) könne der Autozulieferer auch von April bis Juni mit einem ansehnlichen Wachstum aufwarten. So hätten sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um weitere 8,8% auf 468,7 Mio. Euro verbessert und das bereinigte EBIT habe sich von 1,8 auf 24,8 Mio. Euro vervielfacht, entsprechend einer operativen Marge von 5,3%. Von daher bleibe der Vorstand auch für das Gesamtjahr optimistisch und habe seine Prognose bekräftigt, die ein Umsatzwachstum deutlich oberhalb der globalen Autoproduktion (+3,3% für 2023 erwartet) sowie eine bereinigte EBIT-Marge von rd. 5% vorsehe. Mit einem KGV für 2023 von lediglich 11 bleibe die Aktie moderat bewertet, zumal das Unternehmen für die kommenden Jahre weitere Margensteigerungen anpeile.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten bei der ElringKlinger-Aktie investiert zu bleiben! Das Kursziel laute 15,00 Euro. (Ausgabe 27 vom 15.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link