Kurzprofil ElringKlinger AG:



Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol Deutschland: ZIL2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EGKLF) ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - das Unternehmen bietet für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und trägt so zu nachhaltiger Mobilität bei. Die Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht.



Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten hat sich ElringKlinger frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt das Unternehmen seine Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Seine Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. (18.05.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger: Aussichtsreiche Turnaround-Story - AktienanalyseElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) ist der Start ins neue Geschäftsjahr 2023 gelungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In den ersten drei Monaten habe der Umsatz des Zulieferers für die Automobilindustrie um 12,2 Prozent auf rund 488 Mio. Euro zugelegt, das operative Ergebnis (EBIT) habe sich auf 26 Mio. Euro sogar nahezu verdoppeln können. Unter dem Strich habe ein Gewinn, der mit 6,7 Mio. Euro deutlich höher ausgefallen sei (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro) gestanden.Der Auftragseingang von 474,9 Mio. Euro sei zwar deutlich rückläufig gewesen, doch habe ElringKlinger soeben einen volumenstarken Großserienauftrag im Bereich E-Mobility über eine Laufzeit von mehreren Jahren melden können. Der Konzern werde BMW mit Zellkontaktiersystemen für die E-Modelle der "Neuen Klasse" beliefern. Im Gesamtjahr solle die Marge bei einem weiterhin über Branchenniveau liegenden Umsatzwachstum auf fünf Prozent steigen und sich mittelfristig weiter verbessern.ElringKlinger sei aber nicht nur eine aussichtsreiche Turnaround-Story, sondern bringe auch Wasserstoff-Fantasie mit. ElringKlinger sei nämlich seit rund 20 Jahren in der Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen tätig. Die kompakten Stacks würden auf der Protonenaustauschmembran-(PEM-)Technologie basieren und unter Verwendung von Wasserstoff und Sauerstoff chemische in elektrische Energie umwandeln. EKPO biete Stacks in verschiedenen Konfigurationen an, die in Kundensysteme integriert werden könnten. Die Produktionskapazität von zunächst bis zu 10.000 Stacks jährlich solle schrittweise im Einklang mit dem Auftragsbuch ausgebaut werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: